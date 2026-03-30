HBL乙級》昔日偶像高天麟率南澳高中重返全國8強 目標破隊史

曾主演偶像劇《MVP情人》名聲響亮的高天麟（左），帶領南澳高中挺進114學年HBL高中乙級全國決賽，右為隊長林子駿，中為校長陳英鈞。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕曾主演偶像劇《MVP情人》名聲響亮的高天麟，已在南澳高中深耕基層籃球長達14年，如今帶隊挺進114學年HBL高中乙級全國決賽，他笑說，希望帶著鋼釘的隊長林子駿能帶他前進最終4強。

晉級全國男生組決賽為尋求衛冕的高師大附中，以及南澳高中、永春高中、建國中學、中華商海、台中二中、嘉義高中、豐原高中。

請繼續往下閱讀...

高天麟在2011年決定到地處偏遠的南澳高中服務，他在103、107、111學年打進入全國8強，不過始終未能躋身4強。南澳高中本屆在北區複賽以全勝拿下第1名，其中在複賽冠軍賽打敗曾在110、111締造2連霸的台北建國中學，而高天麟在這屆就期待從國中就一路留在南澳打球的林子駿，能帶著他一起晉級4強。

林子駿是南澳國中直升高中部，同梯隊友還有上屆HBL甲級FMVP楊程恩，不過他國中畢業決定留在南澳，「教練跟我說，出去其他地方不一定有比較大的舞台，但留在這裡，他依舊會給我更大的舞台。」

只是，林子駿在去年發生車禍，導致左小腿骨折，如今還有一根鋼釘，要在比賽結束後才會再次開刀拿掉，他希望自己能發揮平時的水準，不只要帶教練晉級4強，更要挑戰隊史首冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法