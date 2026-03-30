房仲打人後打破沉默！ 喊公司家人無辜 親友團護航挺「真男人」被網怒爆

蔣姓男子（右圖）昨天在台南亞太棒球場怒搧工讀生巴掌，點燃全網怒火。（擷取自Threads、臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台南亞太棒球場昨（29）日迎來中華職棒開幕戰，幸福家不動產房仲蔣姓男子卻因被工讀生勸導回座位，而與對方發生激烈口角，甚至動手賞人巴掌。事件引爆全網怒火，蔣男的身分及黑歷史遭起底，今（30）日終於打破沉默，坦承一時情緒失控並向受害者致歉，並呼籲不要騷擾其家人及公司，「他們真的是無辜的」，持續引爆社群熱議。

蔣男的道歉聲明貼文留言區湧入大批親友團護航力挺，被其他網友狂按怒。（擷取自臉書）

蔣姓男子稍早在臉書透過聲明表示，對於在球場發生的衝突是「無法推卸的錯」，並對受傷的中職工作人員致上最沉重的歉意。他強調一切均為個人行為，與任職公司無關，並特別情緒激動地喊話，請求大眾不要騷擾其「無辜的家人」。蔣男稱自己會誠實面對法律責任，不敢奢求原諒，僅希望大眾能給予重新改過的機會。

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然而，這份道歉聲明並未平息眾怒，反而引發更大的社群反彈。眼尖網友發現，蔣男的臉書疑似鎖定留言權限，導致留言區清一色是親友團的「勇敢面對，時間會沖淡一切，加油！」、「真性情，勇於負責。讚」、「敢做敢當真男人」、「犯錯固然令人遺憾，但能夠站出來承擔，這份勇氣是很多人做不到的，加油」等言論。

每則力挺的留言被大批網友「怒爆」，憤而轉往其他社群平台截圖公審，狂酸「他道歉文還鎖好友，下面都是一片支持跟鼓勵他的留言，我看到都快吐了」、「笑死人引起公憤才要道歉，之前這麼多事件，怎麼沒看到收斂脾氣，禍不及家人這話，在第一件事情發生怎麼沒想到，不收斂就由社會鐵腕處理」。

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