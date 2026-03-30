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MLB》大谷翔平開季打擊熄火 創下加盟道奇後首見紀錄

2026/03/30 16:23

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流超級巨星大谷翔平開季打擊手感不佳，本季首轟尚未出爐，《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹撰文指出，大谷創下一項加盟道奇後首度出現的紀錄。

大谷翔平在美國時間3月26日的開幕戰首打席敲安後，接著連續12打席沒有擊出安打，這段時間選到4次保送。「打者翔平」本季出賽3場，共8打數出現1支短程安打，打擊率1成25，全壘打、打點和盜壘都尚未開張，另有4次四壞球保送、1次觸身球，跑回2分。

宇根夏樹指出，自大谷2024年加盟道奇以來，包含這次在內，球隊已經累積了26次橫掃系列賽的紀錄，而在這些橫掃系列賽中，大谷沒有擊出全壘打的情形，本次開幕戰是第6次，他在超過四分之三的系列賽中都有開轟，沒有全壘打的情況也並非極其罕見。

大谷翔平本次開幕戰也沒有打點進帳，這是繼2024年8月19日至21日對戰水手以來的第 2次；此外，在2024年8月對水手的系列賽中，大谷至少還擊出過一支三壘安打。因此，在大谷既無長打又無打點的情況下，道奇仍完成系列賽橫掃，這是他加盟後的頭一遭。

道奇打線並非只有大谷翔平熄火，T.赫南德茲（Teoscar Hernández）10打數僅1安打，馬恩西（Max Muncy）則是5打數1安打，但大谷翔平6次上壘高居全隊之冠，顯見即便長打尚未開張，他的選球與上壘能力依然是球隊進攻的關鍵。

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