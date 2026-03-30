足球》台灣隊長生涯最後一年！陳柏良盼傳承經驗給年輕球員

陳柏良（左）和台灣男足主帥羅斯。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男足明天晚間將在亞洲盃資格賽最終輪迎戰斯里蘭卡，這將是隊長陳柏良國家隊生涯第98場出賽，而今年也會是他的職業生涯最後一年，他期待把經驗傳承給年輕球員。

台灣男足明晚6點半將在主場台北田徑場迎戰斯里蘭卡，雖然已經確定無緣晉級亞洲盃，但新任總教練羅斯（Matt Ross）喊話要全力搶勝，拿下3分積分，「我們這次集訓作了很好的準備，也有很多年輕選手進到球隊，即便已經無關晉級，但這場比賽還是很重要，我們還是要拿下3分跟好的結果，希望明天的比賽能夠踢出新的屬於台灣的風格。」

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羅斯接手台灣男足後，首度在主場出賽，他期待能夠改變球隊狀態，成為主動型的球隊，「我們要成為積極去占領跟控制比賽的球隊，同時不會去在乎考量對方排名多高，我們有自己的基礎跟架構，把自己比賽踢好的話，對上誰都沒問題。」

陳柏良表示，很開心回來參與國家隊的比賽，「今年是我職業生涯尾聲， 這次徵召很多旅外球員和年輕球員，給了年輕隊員很好舞台，希望大家在場上有好的表現。」他強調，對於國家隊比賽不會開玩笑，雖然確定不會晉級，但會盡力在主場拿下勝利 ，「希望明天比賽是新的開始，新的國家隊的足球，期待球迷能到場為我們加油打氣。」

明天和斯里蘭卡一戰為陳柏良在國家隊的第98場出賽，他再次強調對於一切很感謝，「能有今天都是國家隊帶給我的，我是土生土長高雄人，堅持下去的原因是足球改變我的人生，我不會輕易放棄，我希望把經驗傳給年輕球員，接下來主角是他們，我認為，感恩的心是必須要有的，也是我願意回來踢國家隊的原因。」

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