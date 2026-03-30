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HBL乙級》桃市陽明高中拚女生組衛冕 教練：球員表現已超乎預期

2026/03/30 19:27

HBL女生乙級桃園陽明高中將尋求連霸，教練張瑋竣（左）希望球員能延續複賽的好表現（高中體總提供）。HBL女生乙級桃園陽明高中將尋求連霸，教練張瑋竣（左）希望球員能延續複賽的好表現（高中體總提供）。

〔記者林岳甫／台北報導〕HBL女生乙級衛冕軍桃園陽明高中，今年雖然少了冠軍球員，不過在北區複賽仍以第1名晉級全國決賽，教練張瑋竣透露，「原本設定是至少晉級全國決賽就好，但這批球員在北區複賽的表現超乎我預期，希望屆時決賽能繼續下去！」

114學年高中籃球聯賽乙級決賽於4月8日至12日在板橋體育館登場，本屆女生組由屏東高工、龍津高中、桃市陽明、內湖高中、宜蘭高商、永春高中、小港高中及田中高中。

桃市陽明以15戰全勝奪相隔8季的冠軍，也是隊史第6冠，今年將挑戰連霸，不過上屆奪冠班底普遍已經畢業，僅剩4人有在上屆進入主要輪替，因此張瑋竣本屆開打前保守預估以再度晉級全國為目標。

不過，陽明球員相當爭氣，在北區複賽小組賽3場全勝，接著8強又打敗金門高中、永春高中、宜蘭高商，一舉以北區第1名晉級，也直接讓張瑋竣大讚球員表現太好。

陽明在100至104學年締造賽史最狂5連霸壯舉，但107、111、112學年都收下亞軍，直到上屆才打破「亞軍魔咒」，如今再度尋求衛冕，張瑋竣認為，對於連霸沒有壓力，球員複賽表現已經很好，決賽就全力以赴對抗對手。

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