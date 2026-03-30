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游泳》帕拉泳將林育夙控遭帕總打壓 運動部回應：啟動專案檢討

2026/03/30 19:45

林育夙。（林育夙提供）林育夙。（林育夙提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕帕拉游泳選手林育夙今天在個人社群發文，指控遭到中華帕拉林匹克總會打壓，運動部稍早回應，已經要求帕總提出完整說明，另外也啟動專案釐清檢討工作，若確有相關人士違反規範，應召開紀律委員會議處。

林育夙今天在社群媒體上表示，原本計畫前往西班牙參賽，且是募款自費參加比賽，藉此取得國際分級與選手資格，並且在今年1月底就已完成所有國內外行政手續、比賽報名、行程規劃，機票和住宿也已買好。

不過，總會在沒有任何溝通或協調的狀況下，片面通知林育夙，要求配合「公費出國」，甚至宣布自費陪同出賽的教練，改成這趟比賽公費的帶隊教練，但最後卻因為美伊戰爭爆發，帕總直接取消整團行程，讓必須爭取亞帕運參賽資格的林育夙又得再重新改回自費出國。

運動部表示，針對帕拉游泳選手反映有關國家代表隊參賽規劃、行程調整及選拔作業提出疑義，運動部今（30）日主動掌握相關情形，已要求中華帕拉林匹克總會提出完整說明，另應就選手提出錄音檔反映選拔不公疑義一節，啟動專案釐清檢討工作，若確有相關人士違反規範，應召開紀律委員會議處，以維國家代表隊選拔作業之公正、客觀性。

運動部強調，本案從選手反映內容及總會說明中可見，總會在辦理參賽規劃相關服務與溝通上確有精進空間。運動部將要求總會就相關事項全面檢討，並提出具體策進作為落實改善，以降低選手與教練之行政負擔及臨場應變需求，確保參賽權益。

另就選手所附錄音檔質疑選拔不公一事，運動部重申，選手教練的權益保障，是各組團（隊）單位的優先要務，相關作業應以尊重、透明、公平及公正為核心原則， 就本案疑義部分，已要求總會完備專案檢討程序，儘速釐清俾適時查處。運動部將持續監督、要求組團（隊）單位完善流程，確保類似情況不再發生。

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