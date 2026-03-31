佐佐木朗希本季初先發戰守護者、大谷翔平力拚本季首轟 今日賽事預告與轉播

佐佐木朗希。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有一場轉播，道奇將與守護者進行3連戰，佐佐木朗希打頭陣，大谷翔平扛第2戰，本季首度投打二刀流，第3戰由山本由伸擔綱，連續3場先發投手都是日籍球員，創下大聯盟史無前例的壯舉。佐佐木朗希本初登板，熱身賽表現不佳的他會繳出怎樣的投球內容，請棒球迷千萬不要錯過了喔！

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NBA有1場轉播，西部第3的湖人在主場迎戰巫師，東契奇（Luka Doncic）因累積16次技術犯規，自動被禁賽1場，41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）要率隊力拚3連勝，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

中職共有3場賽事，中信兄弟在主場迎戰味全龍，推出鄭浩均對決鋼龍，台鋼獵鷹與樂天桃猿交手，將由後勁和魔爾曼過招，統一獅在主場力抗富邦悍將，派出布雷克大戰魔力藍，大家記得要去看比賽喔！

MLB

10：00 守護者VS道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

10：00 巫師VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球世界盃

09：30 小組賽第二日 （上）

17：00 小組賽第二日 （下）

轉播：愛爾達體育3、4台

中職

18：30 味全VS兄弟 緯來精采

18：30 富邦VS統一 愛爾達體育2台、DAZN2

18：30 台鋼VS樂天 DAZN1

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