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最強排球少年、排球少女在台中！豐商、東山男女排HVL雙冠到手

2026/03/30 20:40

豐原高商打下隊史第14冠。（資料照，高中體總提供）豐原高商打下隊史第14冠。（資料照，高中體總提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中NO.1！114學年度高中排球甲級聯賽（HVL）決賽今年首度移師台中，昨（29）日於國立台灣體育運動大學登場，台中市東山高中女排及豐原高商男排雙雙奪冠，將金盃留在台中，最強排球少年、排球少女成功衛冕更締造連霸佳績；台中市教育局high喊，將發逾164萬元體育獎金，肯定教練與選手的努力付出。

教育局指出，今年女子組冠軍戰由東山高中對戰內湖高中，雙方開局即展開高強度攻防，東山高中憑藉穩定組織與強勁攻擊率先取得優勢，雖第三局一度遭對手反撲，第四局重整節奏下，最終以3比1擊敗對手，不但在今年HVL封后，更完成3連霸，奪下隊史第8座冠軍金盃。

教育局分享，男子組方面，豐原高商與華僑高中對決，豐商男將打出逆轉勝精彩結局，原賽事由華僑高中拿下第一、三局，取得聽牌優勢，豐商球員展現驚人韌性，憑藉團隊默契穩住局勢，更關鍵攔網成功反擊，最終以3比2逆轉勝出，奪下隊史第14座冠軍，穩居HVL男生甲組最多冠隊伍。

教育局指出，今年高中排球甲級聯賽決賽首次在台中舉辦，台中挾地主隊氣勢，豐原高商在校長賴炘棠及教練團帶領下，透過海外移地訓練與參賽累積經驗，展現深厚實力；東山高中女排在校長翁文修及教練團指導下，此屆賽事更以全勝之姿奪冠，實力備受肯定。

東山高中勇奪隊史第八冠，完成第二度三連霸。（資料照，高中體總提供）東山高中勇奪隊史第八冠，完成第二度三連霸。（資料照，高中體總提供）

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