「每個人都能得分」的團隊文化 東港高中國中部五人制足球隊首奪聯賽冠軍

東港高中國中部足球隊打造多點開花，每個人都能得分的無私團隊。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕經過多年培養，東港高中國中部足球隊於上週末的中等學校足球聯賽（5人制）中傳出令人振奮的好消息，全隊將士用命勇奪國中男子組冠軍，成功拿下隊史首座聯賽金盃，寫下校史里程碑，教練陳慶進說，全隊沒有所謂的英雄主義，多點開花、每個人都能盡全力參與團隊合作，就是他帶隊希望傳授的最核心精神。

東港國中早在2005年就已成立足球隊，但隨著少子化，11人制足球連成隊都有困難，逐漸轉型為五人制，當時陳慶進認為兩頭通卻有可能兩頭空，極早就專攻5人制，轉型之初即奪下全國錦標賽冠軍，近年雖亦保持競爭力，但始終與國中最重要比賽的聯賽金牌擦身而過。

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東港高中國中部足球隊打造多點開花，每個人都能得分的無私團隊。（記者陳彥廷攝）

陳慶進表示，今年9年級主力其實在7年級時就已開始上場培養，雖然輸多贏少，但更早融入賽場上氛圍及習得比賽經驗無價，成果在今年大爆發一路過關斬將奪冠，他強調，他的球員來到場上就是用實力說話及配合團隊運作的運動員，球員不應只追求個人「金靴」，因此在場上進球不見得會被稱讚，還有可能會被他機會教育「當下應傳給更能簡易得分的人」，打造無私的球隊氛圍。

目前15名隊員多數來自原鄉地區，隊長劉王唯安沉穩指揮、攻守兼備，為球隊進攻箭頭，守門員江昱德以穩健表現鎮守球門，臨場指揮若定，成為後防最堅強的支柱，來自泰武的他說，自己從小就喜歡踢球，來到東港高中是進步許多，感謝教練和助教的指導，整個團隊上下一心，是奪冠關鍵。

校長侯淑禎說，當天全校行政團隊、家長後援會等動員到場成為孩子加油，這次的奪冠除仰賴各界長期支持外，尤其臺灣集中保管結算所多年來持續的贊助球隊發展，加上教練陳慶進、陳嘉偉的專業指導，也是球隊能夠突破重圍、奪得冠軍的關鍵因素。

東港高中國中部足球隊打造多點開花，每個人都能得分的無私團隊，也奪下隊史首個金盃。（記者陳彥廷攝）

東港高中國中部足球隊打造多點開花，每個人都能得分的無私團隊，也奪下隊史首個金盃。（記者陳彥廷攝）

東港高中國中部足球隊奪下校史首面中等學校聯賽五人制足球金盃。（東港高中提供）

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