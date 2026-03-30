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籃球》日籍少年八木涼太來台逐夢 跨越語言與文化隔閡盼挑戰HBL

2026/03/30 23:11

日籍少年八木涼太（前中）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）日籍少年八木涼太（前中）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市私立永平工商男籃隊於106學年度成軍，近年在HBL（高中籃球聯賽）表現亮眼，以挑戰全國16強為目標。球隊一位來自日本的年輕球員八木涼太，遠從日本來到台灣就讀永平工商，為了就是挑戰台灣高中籃球聯賽最高殿堂─HBL，他從語言隔閡到場上默契，用行動證明，只要有夢想與堅持，就能跨越距離與文化的限制。

自幼喜愛籃球的八木涼太表示，台灣的籃球環境訓練強度高、節奏快，尤其是「肢體衝撞」，這一部分更是他所欠缺的，來台灣求學後，讓他在短時間內大幅提升實戰能力。

不過對八木涼太來說，來台灣一開始的難關並不是籃球，而是學中文這件事，因為當時的他連一句中文都說不出來，也聽不懂教練和其他球員的話。因此，他在訓練之餘更努力學習中文，積極融入團隊與校園生活，未來想成為一名技能教練（Skill Coach），促進台日籃球技術的交流。

日籍少年八木涼太（右）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）日籍少年八木涼太（右）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）

八木涼太現已取得TOCFL（華語文能力測驗）的 Band B（進階級）資格，他說，「語言是最大的挑戰，但也是我收穫最多的地方，讓我更了解台灣，聽得懂教練的戰術，也更能和隊友一起奮鬥。」此外，他也不忘學生本質，培養第二專長，在台取得咖啡師證照。

校長胡劍峯提到，永平目前有籃球隊及籃球培訓隊兩隊，除了基本技術訓練，學校與平鎮國民運動中心結盟，導入「科學化訓練」，包含重量訓練、運動防護知識及裁判專業課程，讓球員不僅在場上表現進步，更具備全方位的籃球素養。學校希望學生不只是會打球，更能在離開球場後，依然具備多元專業能力與競爭力，讓未來有更多選擇，不是只留下籃球一條路。

日籍少年八木涼太（左）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）日籍少年八木涼太（左）來台逐夢，盼挑戰高中籃球最高殿堂HBL。　（記者李容萍攝）

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