中職》富邦第一道難關！硬碰WBC無失分強投 力拚隊史首見偉業

富邦悍將奪勝。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將今天隊史首度南下遠征亞太主球場，力拚隊史首見的跨季8連勝偉業，而擋在前頭正是有「富邦殺手」之稱的布雷克，他已取得跨季對戰5連勝，只差2勝追平史上單一投手對戰富邦最長連勝紀錄，富邦推派魔力藍搶勝利。

富邦帶著公辦熱身賽龍頭之姿強勢開季，首戰以8：2重挫中信兄弟，今再強碰去年另一支季後賽勁旅統一。富邦從去年9月28日就不曾輸球，寫下隊史首見的跨季7連勝。而球團史最長開季連勝是2021年的開季3連勝，亦是富邦另一個想追尋的名譽紀錄，不過今晚強碰經典賽加拿大隊國手布雷克，堪稱是第一道難關。

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布雷克有「富邦殺手」之稱，從2024年4月19日起就不曾對富邦吞敗投，跨季5連勝，而史上單一投手對戰富邦最長連勝是7場，由中信兄弟鄭凱文和樂天桃猿威能帝並列，其中威能帝仍未中斷紀錄，今年還有機會再刷出新紀錄。

布雷克今年3月代表加拿大隊出征世界棒球經典賽，對地主波多黎各關門，以後援3局9上9下好投率隊以3：2贏球，堪稱是加拿大奪分組第一的功臣之一，今晚要面臨「不一樣的富邦」強勢來襲。

今晚也是FA轉戰富邦的林岱安首度遇上老東家統一獅，如果有機會先發，將會對決老搭檔布雷克，兩人生涯合計搭配99場比賽，林岱安為布雷克奪下45場勝投，僅吞24敗投，包含對戰富邦18次，只吞過1次敗投，狂掃10勝，如今「布岱配」卻變成敵人，新球季將首度對戰。

布雷克。（資料照，記者李惠洲攝）

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