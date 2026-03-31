婆羅洲國際SUP馬拉松賽 台灣選手勇奪冠、亞軍

台灣代表隊選手參加婆羅洲國際SUP馬拉松賽，展現出色耐力與技術水準。（劉宗泉提供）

〔記者張協昇／南投報導〕2026年「婆羅洲國際立式划槳馬拉松（Borneo International Stand Up Paddle Marathon）」，近日在馬來西亞婆羅洲舉行，台灣代表隊選手曾逸雯在女子公開組奪冠，南投信義鄉布農族選手史新光也在男子50+大師組榮獲亞軍，表現亮眼。

台灣代表隊選手曾逸雯（中）參加婆羅洲國際SUP馬拉松賽，在女子公開組奪冠。（劉宗泉提供）

此項賽事，台灣代表隊與日本、印尼、泰國、印度、匈牙利與馬來西亞等各國好手同場競技，挑戰最高強度的42公里SUP長距離馬拉松賽事，全面考驗體能、技術與海況判讀能力。代表隊選手們展現出色耐力與技術水準，其中曾逸雯在女子公開組以6小時15分25秒奪冠，游鈞元在男子公開組以5小時32分57秒獲得第四名，黃慶安與劉宗泉，也在男子公開組分別以6小時14分40秒與7小時25分38秒拿下第五與第九名。

請繼續往下閱讀...

南投信義鄉布農族選手史新光，在婆羅洲國際SUP馬拉松賽榮獲亞軍。（劉宗泉提供）

至於男子50+大師組方面，來自南投縣信義鄉布農族選手史新光以7小時9分31秒榮獲亞軍，展現原住民堅韌體能與長距離耐力，楊偉仲則以8小時18分32秒拿下第三名。

婆羅洲國際SUP馬拉松賽，台灣選手黃慶安（左3）、劉宗泉（左4）與史新光（左5）表現亮眼。（劉宗泉提供）

中華民國立式划槳協會祕書長劉宗泉表示，SUP運動在亞洲快速崛起，透過國際賽事交流，不僅提升選手競技實力，也讓世界看見台灣在水域運動領域的潛力與實力，未來將持續推動此項水上運動競技發展，培育更多優秀選手，進一步邁向國際舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法