日職》NPB將重新討論導入投球計時器 日媒：若想在國際賽奪冠...

日本隊在今年世界棒球經典賽止步8強。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日媒《體育日本》報導，日本野球機構（NPB）正在評估是否導入投球計時器的可能性，可能會先經由比賽營運委員會討論，之後再交由NPB與12支球團組成的執行委員會做進一步研議。

《體育日本》指出，投球計時器這項制度已經在世界棒球經典賽實施，若想在國際賽奪冠，就必須適應這項規格，包含縮短比賽時間在內，為了讓日本環境更好，相關討論備受關注。

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今年的經典賽戰場，日本隊在訓練營花了大量時間適應投球計時器與PitchCom（投捕電子暗號發送器），讓日本隊在投打兩端都形成劣勢，尤其投手戰力未能發揮，最終日本隊止步8強寫隊史在經典賽最差成績。

《體育日本》提到，NPB曾在2023年考慮導入投球計時器，但部分球團從營收角度出發，希望觀眾能在球場停留更多時間，也有人認為「例行賽不是為了國際賽而存在」；但隨著日本隊在經典賽失利、球迷們親身感受到比賽節奏加快後，支持導入的聲音逐漸升高。

2028年洛杉磯奧運，屆時有可能開放讓大聯盟選手參賽，明年11月的世界12強棒球賽攸關奧運資格。若要以國際賽為目標，NPB從下個賽季開始導入的需求將更加迫切。目前主要的棒球強國中，尚未採用投球計時器的只剩日本。

大聯盟從2023年起就導入投球計時器。（資料照，美聯社）

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