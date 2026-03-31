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MLB》釀酒人21歲新星普拉特尚未升大聯盟 先拿8年16億長約

2026/03/31 10:01

普拉特。（資料照，美聯社）普拉特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，釀酒人隊將與潛力新秀游擊手普拉特（Cooper Pratt）達成一份8年5075萬美元（約新台幣16.3億元）的合約。這讓生涯尚未升上大聯盟的普拉特，即將獲得8年長約。

現年21歲的普拉特是以優異的守備能力聞名，他是釀酒人農場第4號好手，他在《MLB Pipeline》的潛力新星評比中排全大聯盟第62名。

普拉特去年在小聯盟2A出賽120場，交出8轟、62分打點，打擊率2成38的表現，整體攻擊指數（OPS）為0.691，跑出31次盜壘成功。普拉特今年在3A賽場出賽3場，共15打數敲4安、貢獻1打點、跑出1盜，打擊率2成67。

這不是釀酒人首次開出長約給未曾上過大聯盟的選手，釀酒人曾在2023年12月與外野手喬里奧（Jackson Chourio）簽下8年8200萬美元合約，當時喬里奧僅19歲、而且只在2A以上的層級出賽6場。

喬里奧在2024年交出21轟、79分打點、跑出22盜、打擊率2成75的優異成績。去年喬里奧也貢獻21轟、78分打點，跑出21次盜壘成功，打擊率2成70。

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