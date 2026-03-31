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MLB》睽違5年重返大聯盟 前韓職MVP的藍鳥龐塞不慎受傷退場

2026/03/31 11:24

藍鳥先發投手龐塞。（法新社）藍鳥先發投手龐塞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥先發投手龐塞（Cody Ponce）今天迎來睽違4年的大聯盟登板，卻在第3局補位時不慎造成右膝受傷，讓他提前退場。藍鳥最後以5比14慘敗洛磯，同時也中斷藍鳥開季的3連勝。藍鳥宣布，龐塞的右膝出現不適。

龐塞是在第3局讓洛磯打者麥卡錫（Jake McCarthy）擊出一壘方向軟弱滾地球，他朝一壘方向跑去處理，但在第一次接球時出現漏接形成守備失誤，當龐塞想再次撿球時突然感到疼痛，他抓住右腿後側，隨即倒在內野紅土上。

藍鳥醫療團隊與總教練施奈德都衝上球場關心龐塞的狀況，龐塞雖然勉強起身，仍明顯處於疼痛狀態，最後坐上醫療車離場。龐塞此役留下2.1局失1分的成績，賞3次三振、丟1次保送，賽後防禦率為3.86。

藍鳥先發投手龐塞。（路透）藍鳥先發投手龐塞。（路透）

藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後透露，龐塞跟他說感覺自己的右膝有過度伸展，現在正在做核磁共振（MRI）檢查，「真心希望一切順利。」

龐塞去年宰制韓職賽場，他為韓華鷹先發29場，拿到17勝1敗，防禦率1.89，180.2局狂飆252K，勇奪崔東原獎與韓職年度MVP。

龐塞曾在2020、21年效力過海盜，2022起轉戰日職日本火腿，2024年轉戰樂天金鷲，上季加盟韓華鷹，龐塞在這個休賽季以3年3000萬美元加盟藍鳥。

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