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MLB》岡本和真連2天開轟、藍鳥慘失14分吞首敗 菅野智之4.2局失1分

2026/03/31 10:43

岡本和真。（路透）岡本和真。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊日籍好手岡本和真今天在第9局擊出陽春砲，連2天開轟、同時也是本季第2轟。藍鳥隊最後以5比14敗給洛磯，藍鳥中止開季3連勝、吞下今年首敗。洛磯中止開季3連敗，同時也拿到今年首勝。

藍鳥先發投手龐塞（Cody Ponce）此戰迎來睽違4年的大聯盟登板，卻在第3局守備補位時不慎造成右膝受傷，讓他提前退場。這迫使藍鳥隊提早動用牛棚。

前5局打完藍鳥以1比2落後，第6局洛磯隊灌進7分大局，包含約翰斯頓（Troy Johnston）的兩分砲，也讓藍鳥隊陷入1比9落後。藍鳥隊從第8局起派出捕手海尼曼（Tyler Heineman）登板投球，交出2局失5分的表現。

菅野智之。（法新社）菅野智之。（法新社）

藍鳥打線前7局只靠「春天哥」史普林格（George Springer）的陽春砲拿到1分，第8局靠吉梅涅茲（Andrés Giménez）陽春彈、D. 施奈德（Davis Schneider）兩分砲再得3分。

第9局藍鳥日籍好手岡本和真擊出中外野深遠飛球打到全壘打牆上層，經重播輔助檢視後改判為全壘打，這是岡本和真連2天開轟。岡本和真全場3打數1安即為全壘打，有1分打點，吞2次三振、選到1次保送，打擊率為3成33。

洛磯36歲日籍投手菅野智之此戰主投4.2局用72球，僅被敲2安包含1轟失掉1分，賞4次三振、丟2次保送，賽後防禦率為1.93。此外，菅野智之兩度對決讀賣巨人前隊友岡本和真，首打席讓岡本吞三振，第二打席投保送。

洛磯大勝。（路透）洛磯大勝。（路透）

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