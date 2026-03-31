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MLB》村上宗隆連4場敲安助白襪收本季首勝 「今天最開心的事情」

2026/03/31 12:11

村上宗隆（左）。（法新社）村上宗隆（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季連3場開轟的白襪日籍砲手村上宗隆，今天5打數敲1安，這是他連4場敲安，但無緣連續4場擊出全壘打。白襪隊靠瓦加斯（Miguel Vargas）三分砲、海伊斯（Austin Hays）的滿貫砲，最後白襪在客場以9比4擊敗馬林魚，白襪收下新賽季首勝，中斷開季3連敗。

村上宗隆第3局敲投手前軟弱滾地球形成內野安打，第4局球數來到1好1壞時，主審將一顆偏高的伸卡球判成好球，村上這時提出好壞球挑戰，結果顯示為壞球，這是村上宗隆首次成功推翻好壞球判決。

總計村上宗隆5打數1安，吞1次三振，跑回1分。目前村上宗隆出賽4場，累積3轟、3打點，打擊率2成86，整體攻擊指數（OPS）為1.373。

白襪先發投手馬丁（Davis Martin）主投5局失3分摘本季首勝；馬林魚先發投手派岱克（Chris Paddack）主投4局失8分吞本季首敗。

日媒《體育日本》報導，對於白襪隊收下本季首勝，村上宗隆表示，「真的太棒了。很開心」

雖然未能達成連4場開轟的紀錄，村上宗隆笑說，「因為贏球了，這才是我今天最開心的事情。接下來會好好檢討今天的不足，希望明天也能確實贏球。現在先沉浸在這份喜悅中。」

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