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新北全障運前暖身！特教生射箭體驗展現共融運動 體育局完成運動中心整備升級

2026/03/31 11:09

新北市長侯友宜（前右2）與特教生合影。（記者羅國嘉攝）新北市長侯友宜（前右2）與特教生合影。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕為迎接115年全國身心障礙國民運動會，新北市體育局今（31）日在三重國民運動中心舉辦《場館有共融》特教生射箭體驗活動，結合智能射箭場與全障運射箭選手黃貞燕示範交流，讓學生實際體驗運動並感受共融與平權精神；體育局表示，已同步完成運動中心整備與改建，三重館2月已整修啟用，新增無障礙設施、性別友善廁所、智慧健身專區及智能射箭場，蘆洲及板橋運動中心也分別作為賽事場地，提升整體友善與使用機能。

體育局指出，全障運將在5月23日至26日登場，在賽會場館整備方面，三重國民運動中心已於2月完成全面整修並重新啟用，作為聽障籃球競賽場地，除既有無障礙設施外，新增行動不便者專用櫃臺、性別友善廁所、智慧健身專區及智能射箭場等設施，全面提升場館功能與使用便利性。同時，蘆洲運動中心是羽球競賽場地，板橋運動中心是特奧籃球競賽場地，希望透過場館整修與功能提升，不僅提升選手平時訓練品質安心應賽，也讓民眾自在使用。

侯友宜表示，此次運動會將於5月在新北登場，市府已持續完成場館整修，9座國民運動中心皆已更新，並強化無障礙設施與多元友善環境；三重國民運動中心除作為聽障籃球賽場地，也設置無障礙櫃台與相關設施，整體已完成檢視整備，盼讓身心障礙者在競技過程中，感受新北推動運動平權與城市共融的成果，並以愉悅心情參與賽事。

侯友宜也說，透過與身障選手互動體驗射箭，深刻感受運動員不斷挑戰自我、追求突破的精神，強調運動屬於每一個人，應落實運動平權，讓所有人都能享受運動與競賽的樂趣。

新北市長侯友宜（左）與全障運射箭選手黃貞燕（右）交流射箭技巧。（記者羅國嘉攝）新北市長侯友宜（左）與全障運射箭選手黃貞燕（右）交流射箭技巧。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜體驗射箭。（記者羅國嘉攝）新北市長侯友宜體驗射箭。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜（右）陪同特教生體驗射箭。（記者羅國嘉攝）新北市長侯友宜（右）陪同特教生體驗射箭。（記者羅國嘉攝）

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