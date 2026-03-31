MLB》佐佐木朗希4局失1分、大谷翔平相隔13打席敲安 道奇吞賽季首敗

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年春訓熱身賽防禦率高達15.58的道奇右投佐佐木朗希，今天迎來賽季初登板，朗希主投4局失1分。日本巨星大谷翔平4打數敲1安，道奇最後以2比4敗給守護者，這是道奇隊本季首敗，同時也中斷開季3連勝。

佐佐木朗希首局先解決2人後，被守護者球星拉米瑞茲（José Ramírez）敲安、還讓對手盜上二壘，佐佐木朗希解決守護者打者曼扎多（Kyle Manzardo），化解危機。朗希第2局讓對手3上3下。

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不過，第3局佐佐木朗希先被敲二壘安打，對手用犧牲觸擊護送至三壘。守護者日裔球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲出二壘安打，讓朗希失掉1分。第4局朗希在1出局後丟保送，接著連抓兩個出局數解危；第5局朗希續投時被敲安後被換下場。

大谷翔平。（路透）

守護者打線第7局攻下關鍵3分擴大分差。道奇打線9局下反攻，貝茲（Mookie Betts）擊出適時二壘安打攻回1分，並靠對手暴投上三壘。佛里曼（Freddie Freeman）用滾地球護送1分，最終仍無力回天。

總計佐佐木朗希帳面上先發4局，被敲4安失1分，賞4次三振、丟1次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為2.25，此戰最快丟到99.5英哩（約160.1公里）。

大谷翔平首局擊出左外野一壘安打，這是他相隔13打席再度出現安打，後面3打數都沒有敲安，「打者翔平」開季4場比賽，共12打數敲2安都是短程安打，選到4次保送，打擊率僅1成67，整體攻擊指數（OPS）為0.579。

守護者25歲左投梅西克（Parker Messick）主投6局無失分，被敲5安，賞5次三振，收賽季首勝。守護者打線全場敲9安，以史蒂芬‧關3安1打點最佳。

道奇打線也有9安，但攻勢不連貫。此外，道奇左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）後援4局失3分。

Roki Sasaki in his season debut



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