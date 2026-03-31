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桌球世界盃》4局逆轉羅馬尼亞青奧銅牌 葉伊恬世界盃首勝開張

2026/03/31 11:55

18歲的葉伊恬逆轉羅馬尼亞女將卓格蔓，拿下世界盃首勝。（取自WTT官網）18歲的葉伊恬逆轉羅馬尼亞女將卓格蔓，拿下世界盃首勝。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名46的18歲智淵乒乓球館小將葉伊恬，今天在2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽首戰，以3:1逆轉2018年青奧女單銅牌、羅馬尼亞好手卓格蔓，贏得生涯世界盃首勝，明天將和世界排名第3的中國名將陳幸同爭奪16強門票。

今年首度取得世界盃參賽資格的葉伊恬，去年在史高比耶挑戰賽32強戰，克服局數0:2的落後，以3:2逆轉世界排名55的卓格蔓。今天再度交手，葉伊恬首局在6:3領先下遭遇亂流連丟6分，隨後雖一度追到1分差，但最終接發球失誤，8:11讓出。

關鍵第2局，葉伊恬在7:9落後下連拿2分追平，此時場邊教練莊智淵突然喊出暫停，重新佈署戰術，恢復比賽後，卓格蔓先是接發球掛網，隨後正手反擊也失手，葉伊恬有驚無險以11:9扳回一城。第3局，葉伊恬克服開局2:5落後，以10:8率先聽牌，但隨後接發球失誤，被對手追到10平，決勝關頭，葉伊恬正手發球搶攻得手，12:10再下一城。

葉伊恬第4局乘勝追擊，5:2強勢開局，也逼得對手喊暫停，重回比賽後，葉伊恬又連拿5分，10:2聽牌，最終11:4贏得對戰2連勝。

男單方面，世界排名76的19歲小將張佑安，小組賽最後一戰面對世界排名第10的南韓一哥張禹珍，前兩局在10:7、10:9聽牌下都未能拿下，最終以10:12、11:13、8:11飲恨，苦吞2連敗，率先出局。

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