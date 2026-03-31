NBA》打完勇士多出4位傷兵 金塊主帥無奈：今年真的太好笑了

金塊30日對勇士一戰，一次出現3位傷兵。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕金塊本季飽受傷兵所苦，季末好不容易組成「完全體」，無奈戈登（Aaron Gordon）小腿又出現緊繃，臨時缺席昨日（30日）對勇士之戰，而更糟糕的是，昨天對勇士雖然贏球，但比賽過程中球隊又增添3個傷兵。

金塊昨日主場以116：93擊敗勇士，收下6連勝，不過比賽中卻又有球員受傷，而且一次倒3個，分別為強森（Cam Johnson）背抽筋、瓊斯（Spencer Jones）腿拉傷、納吉（Zeke Nnaji）左髖關節遭撞擊受傷，3位球員都因為傷勢提前離場，加上賽前臨時缺陣的戈登，金塊等於一個晚上失去4位球員。

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對於一直無法用最佳陣容出賽，金塊總教練阿德爾曼（David Adelman）無奈表示「今年這樣真的很好笑」，說球隊什麼位子的人都傷過一輪了。

目前3位傷兵的檢查報告都尚未公開，不過好消息是，強森昨日比賽期間有嘗試回到場上，不過因為領先已經拉開，因此才沒有回來。

至於戈登因小腿痠痛臨時缺賽，阿德爾曼解釋只是為了保險起見，由於戈登這賽季一直受到腿傷困擾，前後缺席了19場、17場，現在就算是一點小傷都要特別謹慎，萬一又受傷缺席個兩週，對剩餘不多的賽程來說都會是致命打擊。

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