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MLB》甩低迷！重砲羅里替補出發敲再見安 助水手賞洋基本季首敗

2026/03/31 13:49

水手重砲捕手羅里敲再見安打。（法新社）水手重砲捕手羅里敲再見安打。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季低迷的水手重砲捕手羅里（Cal Raleigh）今天從板凳出發，他在比賽後段上場代打，第9局羅里擊出再見安打，幫助水手以2比1擊敗洋基，這也是條紋軍本季首敗。

羅里開季前15打數僅2安、狂吞10次三振，此戰沒有排進先發名單。羅里在7局下代打吞三振，9局下水手隊打線先後敲2支安打，1出局攻占一、三壘，羅里鎖定洋基投手布萊克本（Paul Blackburn）一顆內角92.4英哩的卡特球，揮出右外野再見安打，幫助水手贏球。

去年勇奪美聯全壘打王、打點王的羅里，目前出賽5場共17打數敲3安，貢獻2分打點，打擊率僅1成76，整體攻擊指數（OPS）為0.535。

洋基左投維瑟斯（Ryan Weathers）主投4.1局賞7次三振，失掉1分，另丟2次保送，無關勝敗。布萊克本後援1.1局失1分吞本季首敗；洋基全場打線有5支安打，MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）3打數1安，賽後打擊率為1成88。

水手先發斯提歐（Luis Castillo）主投6局賞7次三振無失分，無關勝敗；水手右投布拉許（Matt Brash）後援1局無失分摘本季首勝。

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