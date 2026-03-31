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東超》亞軍領航猿成年度獎項大贏家 有4人奪獎

2026/03/31 12:42

領航猿成東超個人獎項大贏家（東超提供）領航猿成東超個人獎項大贏家（東超提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東亞超級聯賽（EASL）今正式公佈2025-26賽季年度獎項名單，本季獎項規模創歷史新高，新增「年度最佳防守球員」、「年度最佳第六人」及「年度防守第一隊」，與既有的「斯伯丁總決賽最有價值球員」（Finals MVP）及「東超年度最佳陣容」（All-EASL Team）共同組成五大獎項。

來自日本職籃B.LEAGUE強權宇都宮皇者的比江島慎，率隊奪下總冠軍並榮膺總決賽MVP。他在季後賽期間場均繳出13.3分、5.3助攻及4籃板，三分球命中率高達60%；小組賽階段則場均14.7分，累積命中15記三分球，展現穩定且高效的進攻表現。

東超年度最佳陣容 2025-26 All-EASL 陣容為D.J. Newbill（宇都宮皇者）、盧峻翔（桃園璞園領航猿）、比江島慎（宇都宮皇者）、Jack Cooley（琉球黃金國王）

​、Will Artino（桃園璞園領航猿）

另外，桃園領航猿洋將布朗小組賽場均2.2次阻攻領先全聯盟，並延續至季後賽，於多場出賽球員中以場均1.3次阻攻居首，最終拿下年度防守球員以及入選年度第一隊。

李家慷本季9場比賽全數出賽，作為替補輪替的重要戰力，小組賽期間在隊內三分球命中數排名第4、總得分排名第5，拿下年度第六人。

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