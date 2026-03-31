自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》東契奇禁賽！41歲詹姆斯創兩項神紀錄 率湖人奪3連勝

2026/03/31 13:05

詹姆斯。（美聯社）詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕即使東契奇（Luka Doncic）今天缺席，41歲的詹姆斯（LeBron James）用全能身手幫助球隊，並改寫最年長的大三元紀錄，帶領湖人以120：101痛宰巫師，取得3連勝，也是紫金大軍近13場的第12勝，繼續守住西部第3的席次。

東契奇因累積16次技術犯規，此仗只能被禁賽，而詹姆斯就必須扛起重任，他上場33分鐘更是全隊最長，以16投8中，繳出21分、12助攻和10籃板，以41歲又91天，再把自己保持的最年長締造大三元紀錄改寫。

另外，根據統計，詹姆斯生涯例行賽、季後賽共取得1228場勝利，追平傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列NBA歷史勝場數第1名，最快下一場對騎士將成為史上之最。

詹姆斯老當益壯完成大三元，里維斯（Austin Reaves）續任進攻發動機角色，斬獲19分、9助攻，板凳出發的射手肯納德（Luke Kennard）貢獻19分，替補的長人海伊斯（Jaxson Hayes）更以8投全進，進帳19分、7籃板。

湖人贏球後，戰績49勝26敗，不過太陽今天打敗灰熊，因此湖人尚未確定鎖定西部太平洋區的龍頭位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中