NBA》東契奇禁賽！41歲詹姆斯創兩項神紀錄 率湖人奪3連勝

詹姆斯。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕即使東契奇（Luka Doncic）今天缺席，41歲的詹姆斯（LeBron James）用全能身手幫助球隊，並改寫最年長的大三元紀錄，帶領湖人以120：101痛宰巫師，取得3連勝，也是紫金大軍近13場的第12勝，繼續守住西部第3的席次。

東契奇因累積16次技術犯規，此仗只能被禁賽，而詹姆斯就必須扛起重任，他上場33分鐘更是全隊最長，以16投8中，繳出21分、12助攻和10籃板，以41歲又91天，再把自己保持的最年長締造大三元紀錄改寫。

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另外，根據統計，詹姆斯生涯例行賽、季後賽共取得1228場勝利，追平傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），並列NBA歷史勝場數第1名，最快下一場對騎士將成為史上之最。

詹姆斯老當益壯完成大三元，里維斯（Austin Reaves）續任進攻發動機角色，斬獲19分、9助攻，板凳出發的射手肯納德（Luke Kennard）貢獻19分，替補的長人海伊斯（Jaxson Hayes）更以8投全進，進帳19分、7籃板。

湖人贏球後，戰績49勝26敗，不過太陽今天打敗灰熊，因此湖人尚未確定鎖定西部太平洋區的龍頭位置。

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