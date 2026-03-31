體壇》大專體總新會長出爐！ 國體大校長邱炳坤走馬上任

邱炳坤。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕大專院校體育總會今天完成新任會長選舉，由具豐富體育實務與行政經驗的國立體大校長邱炳坤脫穎而出，正式當選新任會長。

62歲的邱炳坤曾是1988年漢城奧運射箭國手，之前也擔任過國訓中心執行長，如今則以國體大校長身份，成為大專體總新任會長，他希望能帶領大專體總邁向下一個嶄新的里程碑，為台灣大專青年創造更寬廣的運動發展舞台。

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邱炳坤以「價值領航・青春躍進」為發展願景，強調體育不僅是競技，更是全人教育的重要一環，主張透過體育運動建立學生的價值觀，讓青年在運動中學習紀律、尊重與團隊精神，並承諾在完善的行政支持下，讓選手能安心成長，最終走向自我實現與國際舞台。

為落實此一願景，大專體總未來將秉持「專業治理、選手為本、校際共榮、接軌國際」四大核心價值，並全面推動邱會長所提出的「十大行動方案」。重點施政方向包括：

1. 深化品牌與賽事品質：打造大學運動品牌與形象，並導入賽事品質管理制度，提升運動參與文化。

2. 完善選手與資源支持：建立堅實的選手支持制度，擴大企業贊助與資源支持機制，做運動員最穩固的後盾。

3. 促進校際與新興運動發展：推動區域校際聯盟以強化運動交流，並與時俱進，擴大發展新興運動。

4. 強化科技應用與國際接軌：提升運動科技應用與數據管理，積極培養國際技術與行政官員，全面提升臺灣大專運動的國際能見度。

邱炳坤表示：「我走過運動體系每一個角色，我理解制度，也理解運動員。」這份對體育圈的同理心與使命感，將轉化為推動體制進步的動力。

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