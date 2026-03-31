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MLB》台美混血球星「卡仔」本季首轟出爐+4打點 重擊韋蘭德吞敗

2026/03/31 14:20

MLB》台美混血球星「卡仔」本季首轟出爐+4打點 重擊韋蘭德吞敗卡洛爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場2安，包含一發三分砲，本季首轟出爐，重擊老虎隊43歲三屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）。響尾蛇最終在主場以9比6贏球，收下新賽季首勝。

卡洛爾首局就擊出帶有1分打點的三壘安打，並靠隊友滾地球跑回球隊第2分。卡洛爾第2局鎖定韋蘭德一顆88.5英哩的滑球，擊出右外野三分砲，這一轟的擊球初速為107.8英哩（約173.4公里），飛行距離為403英呎（約122.8公尺），仰角37度。

前2局就失5分的韋蘭德，他續投到第4局2出局後丟保送，就被換下場。響尾蛇打線第5局再打進3分，前6局打完以8比0領先。老虎打線第7局灌進6分大局，雙方分差只剩2分。響尾蛇7局下靠瓦格斯（Ildemaro Vargas）的陽春砲追加保險分，最後仍收下勝利。

韋蘭德。（美聯社）韋蘭德。（美聯社）

卡洛爾全場4打數2安都是長打，包含一發三分砲，進帳4分打點，三振、保送各1次，賽後打擊率為2成67。

今年邁入大聯盟第21個賽季的韋蘭德，此戰先發3.2局被敲6安，失掉5分，送出1次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為12.27；響尾蛇右投索羅卡（Michael Soroka）主投5局無失分，單場賞10次三振追平生涯單場新高。

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