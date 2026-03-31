MLB》賽前坦言沒自信、很不安 佐佐木朗希談4局失1分的亮點

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇24歲右投佐佐木朗希本季熱身賽防禦率高達15.58，仍擠進開季先發輪值。朗希今天交出先發4局失1分表現，道奇最終以2比4敗給響尾蛇，衛冕軍道奇中止3連勝、吞賽季首敗。佐佐木朗希賽後受訪坦言，賽前其實沒有太多自信。

佐佐木朗希此戰帳面上先發4局，被敲4安失1分，賞4次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為2.25，此戰最快丟到99.5英哩（約160.1公里）。朗希全場丟78球中有45顆好球，其好球率為57.7％；而佐佐木朗希在春訓4場先發，有3場比賽的好球率不到50％。

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日媒《日刊體育》報導，佐佐木朗希指出，這場比賽確實能在好球帶內與打者對決，「雖然出現2次保送，整體來說還是能用自己的球去對決，這點算是不錯的地方。」

對於春訓熱身賽表現欠佳，佐佐木朗希坦言，「其實沒有太多自信，老實說我自己是最不安的，但能做的事情有限，所以專注在自己能做到的部分去投球。」

「今年以來（春訓）都沒能投滿5局，但這場投出最好的一次表現，對這個結果建立信心，算是一個收穫。」佐佐木朗希說，這場比賽的結果當然不算好，所以還是有點不安，「但對我來說今天才是真正的開始，雖然不是滿意的結果，但和春訓相比已經有所進步。」

佐佐木朗希表示，「因為必須在好球帶內進攻，所以目前會比較重視控球，若之後的結果越來越好、能更有自信投球，球速應該還會再提升。」

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