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日職》獲封「台灣第1右投」徐若熙明對樂天初先發：該做的都做了

2026/03/31 14:11

徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）徐若熙。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕25歲台灣右投徐若熙將迎來加盟軟銀鷹的日職初登板，將在台灣時間明天中午12點和樂天金鷲之戰擔任先發投手。日媒不但封他為「台灣第一右投」，也形容他自信滿滿迎接初登板，徐若熙表示，「在經典賽後透過兩次出賽已完成調整，該做的都做了，希望能把實力完全發揮出來」。

軟銀開季在福岡主場對火腿鬥士拿下3連勝後，今起迎接客場6連戰，下午3點由大關友久在對樂天3連戰首戰先發，主隊樂天則派出從大聯盟重返日職的名將前田健太登板。徐若熙表定明天先發，他在昨天進牛棚投了48球，並對日媒微笑表示自己已完成準備。

徐若熙在5日經典賽台灣隊首戰對澳洲登板，先發4局無失分，返回軟銀後，先於18日在福岡巨蛋對中日的一軍熱身賽投5.1局被敲3安失1分，26日則到二軍對廣島先發5局失1分，該役是在戶外球場登板。明天的日職初登板同樣是在戶外，徐若熙強調，就算天氣寒冷，也會提早開始熱身做好準備，對於環境適應沒有問題。

在開季前，包括史都華、松本晴、大津亮介、上澤直之、上茶谷大河等競爭先發輪值的隊友，還特地在福岡市內的串燒店替他舉辦「若熙歡迎會」。徐若熙表示：「大家真的都很親切。」希望能將這份感謝轉化為場上的動力。

此外，軟銀後天對樂天系列賽第3戰，預計由大津亮介先發，他本季換算新背號19號，「心情就像重新以職業球員身分出發，真正的競爭從現在才開始。」軟銀接下來將作客歐力士3連戰，下週再返回福岡主場迎接西武獅。

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