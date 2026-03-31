TPBL》中信特攻打造吉祥物主題週 最帥吉祥物「Thunder 桑德」同慶兒童節

中信特攻「Happy桑DAY」。（中信特攻提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕TPBL新北中信特攻將於 4月1、4、5日在新莊體育館盛大舉行「Happy桑DAY」主題週，吉祥物「Thunder 桑德」施展超能力，把「特攻基地」變身為充滿驚喜的魔幻樂園「Thunderland」！適逢兒童節檔期，誠摯邀請大小線人們一同進場，找回最純真的自己，更能與桑德盡情玩樂、熱血應援，獲得滿滿能量和難忘回憶！

「Happy桑DAY」主視覺邀請童心未泯的三位球星－「亞喵」謝亞軒、「大瀚」黃泓瀚、「澄子」李沛澄，攜手甜美可愛的中信特攻啦啦隊「Passion Sisters」－珮含、汶汶共同入鏡。主角桑德除了在「Thunderland」上空守護大家，化身為小小桑德穿梭同樂，將籃球熱血與童心完美結合，打造充滿童趣與活力的樂園氛圍，也象徵著滿滿能量在球場中不斷擴散。

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3天主題週有最帥氣的吉祥物，搭配最美麗的啦啦隊助陣，球賽現場將由珮含、汶汶、林可、夏蕾、芊芊、沛婕、怡琪、衣宸、維尼，加上日籍啦啦隊－桃子，以及韓籍啦啦隊－金渡兒、JJUBI帶來熱力應援！其中4月1、5日，金渡兒、JJUBI將攜手於節間帶來限定演出「上海之戀」，4月4日則帶來活力滿點的「Oh!」，以精彩表演點燃球迷熱情！

4月4日兒童節還不知道帶小朋友去哪裡嗎？「特攻基地」安排滿滿活動，大家喜愛的「小岳哥哥」和「蓓蓓姐姐」將於12:50-13:20在迴廊「北側SHOWTIME小舞台」的「互動故事屋」等你，透過生動故事與趣味互動，陪伴小朋友走進繽紛的童話世界；13:30-13:50最受歡迎的「FUN電遊行」將由迴廊南側出發，一樣由人氣吉祥物「Thunder 桑德」、12位PS女孩領軍，和小岳哥哥、蓓蓓姐姐，以及好朋友「腦袋星球－邁思特、朵朵果」一起和線人們沿路互動；「愛樂種子弦樂團」更攜手「魔術達人李孟修」，於14:10為大家帶來開場表演「愛樂魔幻秀」，以奇幻魔術結合悠揚樂音，打造充滿驚喜與想像力的視聽饗宴，記得提早進場才不會錯過喔。

4月5日由小岳哥哥與「幾米娛樂」於12:50-13:20再次帶來精彩的互動魔術秀，13:40-14:00則是「腦袋星球見面會」，可愛的「邁思特、朵朵果」將首次來到新莊體育館與大家同歡，皆在迴廊「北側SHOWTIME小舞台」舉行。除了精彩的表演，還有超豐富迴廊活動，包含SWITCH遊戲區、「PLAY WITH THUNDER氣墊區」的DEA籃球場跳床、THUNDER球池滑梯，以及「FLASH CARNIVAL GAME」籃球小遊戲、主題拍貼機，還有主題闖關遊戲，只要通過4個桑德精心設計的關卡，就可以獲得「Happy桑DAY胸針」乙個，數量有限，動作要快喔！

搭配「Happy桑DAY」主題日，球團同步推出桑德與PS女孩全新周邊商品，包含「桑德造型絨毛零錢包」及「桑德造型潛水布杯套」，讓場上帥氣的桑德化身Q版造型，隨時陪伴線人日常；此外亦推出PS女孩小物，如「PS女孩造型壓克力扣環」及「PS女孩磁鐵（盲包）」，讓充滿活力的女孩們融入生活每一刻，隨時為你補充滿滿能量！

購票進場有機會收藏限量「Happy桑DAY織帶鑰匙圈」，讓你將桑德隨時帶著走；入場的朋友也可以享用「金車奧利多水」，給你清爽暢快好滋味。進場後不怕餓肚子，這次也有美食攤商新登場，包含「廖桑」鐵板沙威瑪、「泰甜了」泰式小吃，此外主食、炸物、甜點、飲品攤商應有盡有，還有「應援長巾專屬美食優惠」，消費時出示特攻專屬應援道具即享有各店家餐點優惠！

4月1日賽事16:30開放季票會員入場、17:00全面開放進場、19:00開賽；週末4月4、5日賽事12:00開放季票會員入場、12:30全面開放進場、14:30開賽。歡迎球迷朋友利用「中信育樂售票網」事先購買預售票，入場前皆會進行安檢，請務必配合現場工作人員指示執行，更多豐富活動詳情請見新北中信特攻籃球隊相關社群。

中信特攻「Happy桑DAY」PS應援陣容。（中信特攻提供）

中信特攻「Happy桑DAY」。（中信特攻提供）

中信特攻「Happy桑DAY」。（中信特攻提供）

中信特攻「Happy桑DAY」。（中信特攻提供）

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