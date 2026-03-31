MLB》察覺佐佐木朗希賽前很緊張 道奇教頭讚賞邁出重大一步

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕即便今年春訓熱身賽防禦率高達15.58，道奇24歲右投佐佐木朗希仍進入開季先發輪值。佐佐木朗希今天交出4局失1分的表現，道奇最後以2比4敗給響尾蛇。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後讚賞，這對佐佐木朗希會是非常重要的一大步。

佐佐木朗希今天帳面上先發4局，被敲4安失1分，賞4次三振、丟2次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為2.25，此戰最快丟到99.5英哩（約160.1公里）。朗希全場丟78球中有45顆好球，其好球率為57.7％；佐佐木朗希在春訓4場先發，有3場比賽的好球率不到50％。

請繼續往下閱讀...

根據《美聯社》報導，羅伯斯在第一局就察覺到佐佐木朗希的自我懷疑，他先抓2個出局數後，被守護者強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲安後、又被盜上二壘，但朗希首局仍安然度過。羅伯斯說，「當他度過那一局之後，就像是『OK，我做得到』，接著就想繼續站上場把事情做好。」

羅伯斯指出，知道賽前佐佐木朗希有點緊張，但他今天的投球節奏很好，此戰投偏的球也不是糟糕的失投，「最重要的是，他始終保持積極進攻的態度。」

第3局守護者1出局攻占一、二壘，佐佐木朗希用84.9英哩的指叉球三振拉米瑞茲。羅伯斯指出，「這對他的信心應該會是很大的提升，他是一名有自信的選手，但當你沒有好表現時，很難擁有真正的信心。不過一旦你有表現，就會開始建立真正的自信，希望他能從這場比賽累積下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法