中職》富邦前洋基新洋投二軍首秀飆5局飆5K！兄弟棄將代打敲安建功

愛力戈、林書逸。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將休季積極補強洋投戰力，找來去年效力洋基3A的委內瑞拉籍右投愛力戈（Erick Leal），今天他在二軍迎來本季初登板，先發面對台鋼雄鷹，投5局失掉3分。

富邦今年一軍開季3名洋將配置，分別為洋砲邦力多，以及兩位洋投威戈神與魔力藍，至於愛力戈則是先在二軍待命。今天愛力戈先發面對台鋼，開賽就先被林家鋐敲安，接著投出觸身球，1出局後遭郭阜林敲安失分，後續又投出保送面臨2出局滿壘危機，所幸愛力戈及時飆K止血。

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2局上愛力戈投出3上3下，3局上雖然單局被敲2支安打，但仍力保不失。然而4局上危機再起，2出局後愛力戈投出保送，接著隊友發生失誤形成2出局二三壘有人，並遭到下一棒林家鋐敲安，失掉2分。

5局上愛力戈先飆三振，雖然又被郭阜林敲出安打，但馬上用雙殺化解危機，也結束今天投球任務。愛力戈的中職初登板，主投5局用96球有59顆好球，被敲6安失3分（1責失），送出5次三振、2次四壞保送與1次觸身球，防禦率1.80。

至於台鋼今天派出的先發投手，是休季從富邦挖角的「布坎南」，改名為「坎南」的他今天在二軍面對前東家，主投6局用76球有49顆好球，僅被敲2安包含陳真的陽春砲，失掉1分，送出6次三振與1次觸身球，防禦率0.90。

富邦7局下1出局後，派出過去效力中信兄弟的林書逸代打，他也敲安建功，隨後透過童堉誠、張育豪接連安打回本壘得分，富邦該局也以3：3追平。延長賽10局上，台鋼靠著黃劼希敲安4：3超前，10局下富邦也靠陳真敲安再追平，最終雙方4：4握手言和。

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