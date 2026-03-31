竹市接辦2028年全中運 市立田徑場整修國際認證還未取得

新竹市府確定接辦2028年全中運，但目前市立田徑場還在整修，田徑場的國際認證也還未取得。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府確定接辦2028年全國中等學校運動會，市長高虹安今天在市務會議指示由副市長林琨瀚及副秘書長李季縈啟動籌備工作。然市立田徑場目前仍在整修封閉中，且未再次取得國際認證。市議員劉彥伶與鍾淑英和徐美惠都提醒市府把握主辦全中運機會，發展竹市體育運動及城市行銷工作。

劉彥伶去年議會質詢曾諷竹市立田徑場認證過期超過2年，過程程度比阿婆冰箱裡的粽子還久，市府從去年10月1日封閉田徑場後，預計今年5月完工開放，但如今僅剩1個月，她認為市府既已接下全中運的主辦權，就應統整及盤點竹市的運動場館，且要提前取得相關國際認證，包括游泳及田徑等賽事，不要舉辦時未取得國際認證，讓選手無法獲得成績保證。

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她也提到，田徑場整修項目包括場地破損問題，像是跑道重鋪及標槍道、障礙池和跳高跳遠等場地整理，幸中央有補助6313萬經費進行整修，否則恐難舉辦2028年的全中運。她也要求市府應針對舉辦全中運規模進行環境改善整理，包括處理中央草皮高低差問題，增加無障礙廁所及照護床等。同時應盤點其他場館，若無比賽場地，應趕緊尋求鄰近縣市支援，做好場地的籌備盤點工作。

對此，市府表示，田徑場整修已按預定工程執行，未來也會申請場地國際認證，同時也會盤點各場館狀況，全力籌備全中運。

新竹市府確定接辦2028年全中運，但目前市立田徑場還在整修，田徑場的國際認證也還未取得。（資料照，市議員劉彥伶提供）

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