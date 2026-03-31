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羽球亞錦賽》籤表出爐！周天成、林俊易榮膺男單種子拚佳績

2026/03/31 16:53

周天成、林俊易。（資料照）周天成、林俊易。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲羽球錦標賽將在4月7日於中國寧波點燃戰火，台灣在男單、女單、男雙、女雙、混雙都取得4席滿額參賽，本屆共20組人馬出擊，其中男單周天成、林俊易和女雙謝沛珊／洪恩慈獲得種子。

榮膺男單第4種子的周天成，首輪將遭遇本季印尼、泰國大師賽都打入決賽的泰國21歲小將提拉薩庫爾，至於林俊易本季已拿下全英、印度公開賽兩座冠軍，本屆排在第6種子，也是他生涯首度在亞錦賽獲得種子，不過首輪將遭遇「天敵」中國翁泓陽，小林過去7次交手僅獲2勝。

另外，男單戚又仁、李佳豪也獲得參賽門票，戚又仁首輪對上香港選手吳英倫，李佳豪則是對上第2種子中國名將石宇奇。

女單方面，有邱品蒨、林湘緹、宋碩芸以及首度參賽的黃宥薰，邱品蒨32強就要遭遇兩屆亞錦賽金牌中國好手王祉怡，林湘緹則強碰第8種子泰國李美妙，宋碩芸遇上中國高昉潔，黃宥薰對上越南阮垂玲。

男雙部分，台灣同樣取得4席滿額，王齊麟／邱相榤、李哲輝／楊博軒、李芳至／李芳任、劉廣珩／楊博涵，其中王齊麟／邱相榤籤運頗硬，首輪就要對上第2種子馬來西亞謝定峰／蘇偉譯。

女雙有謝沛珊／洪恩慈、許雅晴／宋祐媗、張淨惠／楊景惇、許尹鏸／林芝昀參賽。另外，混雙最受矚目為新科全英冠軍葉宏蔚／詹又蓁，還有陳政寬／許尹鏸、吳冠勳／李佳馨、楊博軒／胡綾芳。

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