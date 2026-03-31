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狂掃14金 世界室內拔河錦標賽宜蘭三星國手展現宰制力

2026/03/31 18:22

今年世界室內拔河錦標賽男子680公斤級比賽，宜蘭三星培育的國手謝佳峻（右3），與隊友合力摘金。（圖由中華民國拔河協會提供）今年世界室內拔河錦標賽男子680公斤級比賽，宜蘭三星培育的國手謝佳峻（右3），與隊友合力摘金。（圖由中華民國拔河協會提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕2026世界室內拔河錦標賽，台灣代表隊摘下9金，宜蘭三星國小及國中拔河隊有24名學生、校友獲選國手參賽，幫助台灣代表隊奪8金，三星子弟兵另在公開賽拿6金，合計狂掃14金，擦亮「拔河國手原鄉」招牌。

今年世界室內拔河錦標賽3月12日至15日在台北小巨蛋登場，共有14個國家及地區逾100支隊伍參賽，前2天是公開賽，開放各界組隊比賽，後2天是壓軸的錦標賽，由各國國家代表隊出賽，在10個級別中，台灣代表隊勇奪9金。

三星國小校長游育豪今天（31日）指出，台灣代表隊在世界室內拔河錦標賽主場大放異彩，其中隱藏著「三星傳奇」，三星國小及國中培養的選手，在這場世界級頂尖對決中，合力為台灣拿下錦標賽8金，並在公開賽取得6金、6銀、2銅成績，印證三星是「拔河國手原鄉」。

最受矚目的錦標賽賽事，每隊8名選手上場比賽，三星子弟展現極佳宰制力，謝佳峻在男子680公斤級與640公斤級，為台灣拔下首金；女子540公斤級比賽，林夢筑、李怡謹、洪甯暄等女將，合力締造4連霸佳績，讓地方鄉親與有榮焉。

游育豪說，這群來自三星的選手，雙手布滿厚實的繭和破皮傷痕，他們放棄假日，在無數次汗水與淚水交織中，最終換來胸前那沉甸甸的獎牌，感謝教練吳聖賢、田嘉欣的訓練與陪伴，並在各界努力下，將三星打造成台灣拔河運動的搖籃。

女子540公斤級比賽，三星國中小拔河隊出身的林夢筑（左2）、李怡謹（左3）、洪甯暄（左5），合力締造4連霸佳績。（圖由中華民國拔河協會提供）女子540公斤級比賽，三星國中小拔河隊出身的林夢筑（左2）、李怡謹（左3）、洪甯暄（左5），合力締造4連霸佳績。（圖由中華民國拔河協會提供）

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