中職》看見昔日搭檔林岱安 獅洋投K王求情一句話

布雷克。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將林岱安今天持續板凳先發，戴培峰擔任8棒捕手，即便林岱安未能對決老搭檔、統一隊史洋投三振王布雷克，賽前一到亞太球場就跟他打招呼，布雷克跟林岱安笑說：「不要告訴隊友我的習慣是什麼⋯」林岱安則笑回：「各自加油！」

林岱安直言，相信布雷克跟他一樣，都是要為了自己的球隊贏球，「私底下我們很要好，但到了場上，我們都是為了幫助球隊贏球。他會這麼做，我也會這麼做。」

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有部分富邦選手主動挖寶布雷克，林岱安不吝於跟他們分享，但他也說，今天布雷克蹲捕搭檔換成陳重羽，策略也會有點不一樣。」而富邦總教練後藤光尊談到有沒有請林岱安分享策略，他僅說：「他沒有站上打擊區對決過（布雷克）吧。」

林岱安在公辦熱身賽就對過統一獅，不過一到正賽，他直言還是不一樣，「我覺得那種感覺越來越強烈，而且看到很多球迷也會一直主動跟我打招呼，所以心裡還是充滿了感恩。」

今晚是FA轉戰富邦的林岱安首度遇上老東家統一獅，他跟布雷克生涯合計搭配99場比賽，林岱安為布雷克奪下45場勝投，僅吞24敗投，包含對戰富邦18次，只吞過1次敗投，狂掃10勝，如今「布岱配」變成敵人，可惜今晚無法上演對戰戲碼。

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