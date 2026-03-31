中職》披台鋼球衣重返最熟悉桃園 黃子鵬與奪冠戰友們寒暄

黃子鵬回娘家，先找總教練曾豪駒「拜碼頭」。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕去年台灣大賽奪冠的樂天桃猿，今天重返桃園球場，本季桃園首戰迎戰台鋼雄鷹。賽前，樂天安排「點燈」，點亮樂天球團史首冠紀念牌，也預計安排頒贈冠軍戒指，給透過FA轉隊前往台鋼的前隊友黃子鵬。

賽前，黃子鵬把握機會和前戰友們寒暄，先後遇到好友威能帝、林泓育，之後又和樂天教頭曾豪駒打了招呼。

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黃子鵬說：「第一次回來，一路上都很熟悉，只差休息室要走另一邊。很特別的感覺，打球以來第一次有這樣的經歷，但敘舊歸敘舊，場上如果面對還是要專注。」

黃子鵬說，賽前遇到林泓育，同時也是自己的南英、文化學長，平時就受學長照顧，林泓育除了恭喜他前一場投得不錯，也叫他加油；面對曾總，黃子鵬說：「教練開玩笑說『走啊，進去吃飯。』，後來也是跟我說聲加油。」

至於與洋將好友威能帝話家常，黃子鵬笑說：「西文跟英文湊一湊就跟他聊，有問他好像變得比較精壯，他說他吃得比較健康一點。」

黃子鵬還笑說，原本心想自己會不會沒有拿到冠軍戒，得知樂天有準備，感到很開心，「畢竟是曾經隊友一起努力的過程，拿到還是會很開心。」

黃子鵬回娘家，先找總教練曾豪駒「拜碼頭」。（記者林正堃攝）

黃子鵬回娘家，先找總教練曾豪駒「拜碼頭」。（記者林正堃攝）

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