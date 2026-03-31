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韓職》經典賽砸傷台灣隊長陳傑憲被出征 澳洲左投本季首秀3.2局遭KO

2026/03/31 19:33

奧拉克林。（資料照，記者陳志曲攝）奧拉克林。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽後以「短期洋將」制度加盟三星獅的澳洲籍左投奧拉克林（Jack O'Loughlin），今天迎來本季初登板，然而先發僅3.2局就失4分提前退場。

奧拉克林曾在2024年代表運動家登上大聯盟，去年底至今年初則在澳職效力，入選本屆經典賽澳洲隊的他，包括首戰封鎖台灣隊3局在內，合計6.1局無失分。值得一提的是，首戰由於砸傷台灣隊長陳傑憲，奧拉克林的社群帳號一度遭到不理性台灣球迷出征。

奧拉克林在經典賽的好表現，也讓三星獅簽下他，取代因傷報銷的前大聯盟右投曼寧（Matt Manning）。奧拉克林在官辦熱身賽表現可圈可點，對NC恐龍投2局僅被1安、3K無失分；對起亞虎投3.1局飆4K、僅1分責失。

然而今天面對斗山熊之戰迎來例行賽初登板，奧拉克林表現卻不盡理想，雖然開賽上演3上3下、前2局只被敲1安，但第3局被敲2安，加上投出1保送失1分。第4局眼看連抓2出局，接著卻被敲安後投出保送，並連續遭2支安打狙擊，丟掉3分後退場。

奧拉克林退場後，接替登板的隊友成功止血，未讓失分繼續擴大。總計奧拉克林此役主投3.2局投86球，被敲6支安打失4分都是責失分，投出3次三振、2次保送，防禦率9.00。三星獅5局打完以1：5落後，奧拉克林為敗投候選人。

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