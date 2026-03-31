日職》敲勝利打點！台灣重砲林安可關鍵超前長打助西武奪勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天主場開幕戰對決歐力士，台灣重砲林安可在平手時刻敲出關鍵超前安，最終幫助西武5：3擊敗對手，收下今年主場首勝，也是本季第2勝。

林安可今擔任第4棒指定打擊，1局下2出局一壘有人，林安可首打席面對歐力士先發投手高島泰都，纏鬥7球揮空一顆143公里外角低二縫線速球，遭到三振。2局上歐力士靠著當家鐵捕若月健矢適時安打，以1：0先馳得點，不過2局下，西武也靠著源田壯亮的二壘滾地球追平。

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3局下林安可於2出局二壘有人上場打擊，這回他相中144公里外角高二縫線，不過打成左外野飛球出局。4局上若月健矢敲出二壘安打幫助歐力士超前，但4局下西武去年1指大物小島大河敲出2分砲，生涯首轟幫助西武以3：2再度逆轉。

不過5局上太田椋又一棒適時安打再將比數扳平，5局下林安可第3打席，面對歐力士後援山崎颯一郎，被137公里指叉球吊中遭到三振。雙方僵持到8局下，西武吹起反攻號角，長谷川信哉、西川愛也連續安打，無人攻占一三壘，此時再度輪到林安可，這回他逮中洋投佩多摩（Luis Perdomo）的紅中變速球，敲出右外野二壘安打，擊球初速181公里，一棒幫助西武5：3超前。

林安可擊出安打後，西武也換上代跑讓他功成身退。最終西武獅就靠著林安可的超前安打，以5：3獲勝，林安可也收下勝利打點。此役林安可4打數1安打，貢獻2分打點，吞下2次三振，賽後打擊率0.250，攻擊指數0.724。

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