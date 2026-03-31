自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》敲勝利打點！台灣重砲林安可關鍵超前長打助西武奪勝（影音）

2026/03/31 20:23

〔體育中心／綜合報導〕西武獅今天主場開幕戰對決歐力士，台灣重砲林安可在平手時刻敲出關鍵超前安，最終幫助西武5：3擊敗對手，收下今年主場首勝，也是本季第2勝。

林安可今擔任第4棒指定打擊，1局下2出局一壘有人，林安可首打席面對歐力士先發投手高島泰都，纏鬥7球揮空一顆143公里外角低二縫線速球，遭到三振。2局上歐力士靠著當家鐵捕若月健矢適時安打，以1：0先馳得點，不過2局下，西武也靠著源田壯亮的二壘滾地球追平。

3局下林安可於2出局二壘有人上場打擊，這回他相中144公里外角高二縫線，不過打成左外野飛球出局。4局上若月健矢敲出二壘安打幫助歐力士超前，但4局下西武去年1指大物小島大河敲出2分砲，生涯首轟幫助西武以3：2再度逆轉。

不過5局上太田椋又一棒適時安打再將比數扳平，5局下林安可第3打席，面對歐力士後援山崎颯一郎，被137公里指叉球吊中遭到三振。雙方僵持到8局下，西武吹起反攻號角，長谷川信哉、西川愛也連續安打，無人攻占一三壘，此時再度輪到林安可，這回他逮中洋投佩多摩（Luis Perdomo）的紅中變速球，敲出右外野二壘安打，擊球初速181公里，一棒幫助西武5：3超前。

林安可擊出安打後，西武也換上代跑讓他功成身退。最終西武獅就靠著林安可的超前安打，以5：3獲勝，林安可也收下勝利打點。此役林安可4打數1安打，貢獻2分打點，吞下2次三振，賽後打擊率0.250，攻擊指數0.724。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中