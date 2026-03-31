中職》失速半年睡不著→最速152公里 獅菜鳥火球男魔改2個月大復活

鄭副豪。（資料照）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅26歲右投鄭副豪生涯首度開季一軍，他進職棒後一度搭上「失速」列車，直球均速一度剩下140公里，但在二軍投手教練曾浩哲「手把手」式教導，調2個月最速就回升150公里，今年熱身賽均速更達到148、149公里，最速152公里刷新生涯紀錄，堪稱魔改級成果，而他今天在亞太球場生涯初登板，對富邦悍將繳出1局三上三下無失分，有個好的開始。

鄭副豪是2022年選秀獅隊第7指名，前4年苦蹲二軍，一度在2024年每局被上壘率高達2.25，讓總教練林岳平坦言，曾考慮將他放在60人名單外，但今年熱身賽看見有非常大的轉變，「速度是我們本來就期待的，進步的是球數領先的狀況增加不少。」

請繼續往下閱讀...

鄭副豪曾度過控球不好、球速又出不來的低迷時期，「大概有半年的時間滿痛苦，丟起球來沒有自信，明明沒傷痛，速度、控球都起不來。看到球速跟控球都很差，會想要逃避，甚至會睡不著。」

餅總在去年5月破天荒找來曾浩哲加入教練團，成了鄭副豪改變的契機，「他有看過我好的時候，手把手地教我，對我來說幫助滿多的。我比較不會像以前一樣很用力在投球，而是運用身體去投，還有最後的加速感，做起來滿得心應手的。」

由於在熱身賽就繳出好表現，鄭副豪就心想有機會開季一軍，畢竟是第一次，心裡當然很開心，「亞太是新球場，希望初登板能投出好表現，持續保持下去。」

鄭副豪在6局上接替5局失3分的先發投手布雷克，連續解決王念好、戴培峰和葉子霆 ，以三上三下完成初登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法