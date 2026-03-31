自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

亞洲盃資格賽》台灣男足不敵世界排名194斯里蘭卡 最終輪全敗收場

2026/03/31 20:32

台灣男足代表隊。（記者陳逸寬攝）台灣男足代表隊。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男足今天在2027年亞洲盃資格賽最終輪的最後一役，上半場就被踢進2球，儘管游耀興在下半場頭鎚破門，仍以1：3不敵斯里蘭卡，小組賽6戰皆敗，在主場1556人球迷奧援下依舊無緣開胡。

目前世界排名174的台灣，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票，台灣賽前已吞下5連敗排墊底，確定無法晉級，今最終戰仍要在主場力拚開胡，爭取3分積分。

斯里蘭卡世界排名僅194，陣中有不少歸化球員，實力不容小覷，且前次與台灣交手以3：1奪勝，延續4次交手保持不敗紀錄。

台灣在開賽前段攻守表現不錯，展現搶勝的決心，但防守漏人讓斯里蘭卡逮到機會，第18分鐘就靠著蘇瑞許（R. Suresh）的門前側射破門，先馳得點。第26分鐘，斯里蘭卡靠著森蘇瓦山（N. Senthurvasan）在門前接獲隊友妙傳直接在中路起腳射門，取得2：0領先。

台灣隊長陳柏良今迎來生涯第98場國家隊先發，但他在第35分鐘因傷提前退場，團隊攻勢難以延續，上半場打完以2球之差落後。

進入下半場，刁天龍原本想要解圍，沒想到形成在自家門前將球擺進的烏龍球，在第53分鐘免費奉送對手一球，不過在第55分鐘，刁天龍將功折罪，透過左路起腳傳中路，讓無人盯防的游耀興頭錘破門，成功扳回一城，只是之後攻勢有限，沒能再有建樹，最終台灣以1：3敗下陣來，外籍教練羅斯在台灣主場執教首戰吞敗，仍然未能搶下積分。

蘇瑞許（R. Suresh）替斯里蘭卡攻下第一分。（記者陳逸寬攝）蘇瑞許（R. Suresh）替斯里蘭卡攻下第一分。（記者陳逸寬攝）

斯里蘭卡先馳得點，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）斯里蘭卡先馳得點，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

森蘇瓦山（N. Senthurvasan）替斯里蘭卡攻下第2分，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）森蘇瓦山（N. Senthurvasan）替斯里蘭卡攻下第2分，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊安以恩。（記者陳逸寬攝）台灣男足代表隊安以恩。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊黃偉傑。（記者陳逸寬攝）台灣男足代表隊黃偉傑。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）

台灣男足游耀興替台灣攻下第1分，球迷開心慶祝。（記者陳逸寬攝）台灣男足游耀興替台灣攻下第1分，球迷開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中