亞洲盃資格賽》台灣男足不敵世界排名194斯里蘭卡 最終輪全敗收場

台灣男足代表隊。（記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣男足今天在2027年亞洲盃資格賽最終輪的最後一役，上半場就被踢進2球，儘管游耀興在下半場頭鎚破門，仍以1：3不敵斯里蘭卡，小組賽6戰皆敗，在主場1556人球迷奧援下依舊無緣開胡。

目前世界排名174的台灣，在亞洲盃資格賽最終輪賽事與土庫曼、斯里蘭卡、泰國分在D組，各隊將進行6場主、客場雙循環賽，只有分組第一才能取得亞洲盃會內賽門票，台灣賽前已吞下5連敗排墊底，確定無法晉級，今最終戰仍要在主場力拚開胡，爭取3分積分。

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斯里蘭卡世界排名僅194，陣中有不少歸化球員，實力不容小覷，且前次與台灣交手以3：1奪勝，延續4次交手保持不敗紀錄。

台灣在開賽前段攻守表現不錯，展現搶勝的決心，但防守漏人讓斯里蘭卡逮到機會，第18分鐘就靠著蘇瑞許（R. Suresh）的門前側射破門，先馳得點。第26分鐘，斯里蘭卡靠著森蘇瓦山（N. Senthurvasan）在門前接獲隊友妙傳直接在中路起腳射門，取得2：0領先。

台灣隊長陳柏良今迎來生涯第98場國家隊先發，但他在第35分鐘因傷提前退場，團隊攻勢難以延續，上半場打完以2球之差落後。

進入下半場，刁天龍原本想要解圍，沒想到形成在自家門前將球擺進的烏龍球，在第53分鐘免費奉送對手一球，不過在第55分鐘，刁天龍將功折罪，透過左路起腳傳中路，讓無人盯防的游耀興頭錘破門，成功扳回一城，只是之後攻勢有限，沒能再有建樹，最終台灣以1：3敗下陣來，外籍教練羅斯在台灣主場執教首戰吞敗，仍然未能搶下積分。

蘇瑞許（R. Suresh）替斯里蘭卡攻下第一分。（記者陳逸寬攝）

斯里蘭卡先馳得點，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

森蘇瓦山（N. Senthurvasan）替斯里蘭卡攻下第2分，球員開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊安以恩。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊黃偉傑。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）

台灣男足代表隊游耀興。（記者陳逸寬攝）

台灣男足游耀興替台灣攻下第1分，球迷開心慶祝。（記者陳逸寬攝）

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