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中職》轉為正式球員立刻一軍開季 王伯洋渴望生涯初登板

2026/03/31 20:39

王伯洋。（記者廖耀東攝）王伯洋。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王伯洋是味全龍開季一軍名單的最大驚奇，他先於3月中旬轉為正式球員，再於開季前1天首次進入一軍名單，讓他有種「終於等到了！」的興奮，他很期待生涯一軍初登板的到來，希望盡最大能力幫助球隊，今年目標是在一軍待愈久愈好。

王伯洋於2023年季中選秀會落選後，被味全以自主培訓選手合約簽下，在二軍經過2個完整球季的歷練，他表示，大概在3月中旬接獲經紀人通知，球隊準備跟他換約轉為正式球員，但他只是放在心裡，直到滑手機看到名字出現在一軍名單，當下有被嚇到的感覺。

王伯洋指出，開季前跟著球隊到天母練習，當時還不確定能在一軍，可能過幾天就下去二軍，進入球隊2年半終於首次從一軍開季當然很開心，既然有機會就要好好表現，「在二軍不會想那麼多，上來才知道一軍的強度在哪裡，我跟學長的能力、教練的期待還差多少。」

王伯洋表示，上週日隨隊在大巨蛋比賽很興奮，因為比數很接近所以很緊張，也有想過「會不會第1場就叫我上去」，在牛棚一直熱身準備，不斷深呼吸調整自己，雖然那天沒有上場，也許這週就有機會上場，「我有想過可能的狀況，上去就是要面對左打。」

總教練葉君璋指出，味全的牛棚左投本就比較少，王定穎的手可能需要動小手術，至少需要休養3個月，張景淯今年以先發去調整，黃侰程之前有點不舒服，訓練稍微停了一段時間，只有王伯洋比較正常，也完整參加春訓，因此開季先把他帶上一軍。

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