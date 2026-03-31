日職》首次站上英雄舞台 林安可用日語向獅迷自介「我來自台灣」

林安可（右上）。（取自西武獅臉書）

〔記者倪婉君／綜合報導〕西武獅今在主場開幕戰迎戰歐力士，擔任4棒的台灣打者林安可在8局下3：3平手局面，敲出帶2分勝利打點的右外野二壘安打，助西武5：3贏球，賽後也首次站上英雄舞台，最後更用日語自我介紹，希望西武獅迷多多指教。

西武在開季3場客場比賽1勝2敗後，今天回到主場進行開幕戰，林安可也連續3戰扛下4棒重任，儘管前3打數未敲安，還吞下兩次三振，但他在8局下的適時一棒長打，助西武拿下本季第2勝，更是主場首勝。

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賽後共有3人站上英雄舞台，先是在4局下敲出生涯首轟的菜鳥小島大河，一棒助西武比分扭轉成3：2，他更是今年日職12隊首位開轟的菜鳥，站上舞台後也秀出這顆別具意義的首轟球；接著在9局上用15球守住勝利的岩城颯空，則拿下在西武的首次救援成功，他也收好這顆首救援球。

最後林安可壓軸登場，面對主持人的提問，他顯得有些緊張，透過翻譯袁嘉迪表示，「我就是做好我上去打的策略，然後積極去攻擊」，他也認為日本的棒球等級真的很高，還要更努力精進自己。對於主場球迷的熱情應援，林安可則表示，「西武的球迷都很熱情，應援聲都很大聲，在場上打球的感覺很棒」，最後則用日語自我介紹他是台灣來的安可，希望大家多多指教。

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