中職》全聯盟唯一不敗！富邦重挫獅象2連勝 寫隊史首見壯舉

王念好回本壘得分。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將四番范國宸今在5局上夯出追平砲，開季連續2戰開轟，葉子霆在8局上敲致勝安，外帶張育成9局上本季首轟，率隊以5：3拿到開季2連勝，同時也是隊史首見的跨季8連勝，唯一不敗的富邦獨居上半季第一，明晚挑戰追平球團史最長開季連勝紀錄。

富邦首局就敲3安率先攻下1分，獅隊在2於下還以顏色，蘇智傑敲出對戰魔力藍首安，陳重羽追平分安打，隨後陳聖平四壞串聯，李丞齡敲2分打點的安打，單局攻下3分大局。

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富邦張洺瑀在3局上的適時安打追回1分，四番范國宸5局上追平砲，率隊以3：3戰成平手，范國宸開季2戰2轟，成為2018年申皓瑋後、富邦球團史第2位開季連2場開轟的打者，明天可望挑戰聯盟史無前例的開季連3戰開轟紀錄。

即便在2局下被攻3分大局，富邦先發投手魔力藍展現出色的修正能力，3至6局僅被敲1安，最終仍繳出6局掉3分的優質先發。

有「富邦殺手」之稱的獅隊先發投手布雷克，今天對富邦5局飆7K，失掉3分，無關勝敗。雙方鏖戰至8局上，富邦突破髙塩將樹，王念好開局二壘安打，戴培峰貢獻推進打，葉子霆敲出超前比分的適時安打。

富邦球團史最長開季連勝是2021年的開季3連勝，明晚將對獅隊挑戰這項紀錄。

范國宸陽春砲。（記者李惠洲攝）

張育成陽春砲。（記者李惠洲攝）

葉子霆。（記者李惠洲攝）

魔力藍。（記者李惠洲攝）

布雷克。（記者李惠洲攝）

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