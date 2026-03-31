中職》王柏融本季首戰就建功 台鋼客場勝樂天

王柏融。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿開幕打完2場大巨蛋主場，今天回桃園球場面對台鋼雄鷹。本季首戰還未登錄的台鋼雄鷹王柏融，本季首場出賽就建功，加上洋投後勁好投，終場台鋼3:1贏球。

雙方洋投魔爾曼、後勁，今天形成一場投手戰。後勁4局下保送陳晨威，陳晨威隨即完成生涯第200盜壘、史上第5人。靠著林泓育適時安打，樂天桃猿先馳得點。

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魔爾曼來台初登板，前5局僅被擊出2安打且無失分，但6局續投時，1出局後被魔鷹敲安、陳文杰保送，在杜家明擊出滾地球出局後，樂天教練團選擇推出左投王志煊面對王柏融，但被王柏融擊出中外野方向2分打點安打，台鋼一舉超前。

魔爾曼中職初登板，5.2局送出6次三振、被安打跟四壞球各3次，失2分。後勁在6局下1出局時，用球正好滿100球，總計5.1局送出8次三振，僅被擊出1安打、3次四壞，失1分。

9局上，曾昱磬從盧冠宇手中擊出二壘打，2出局後曾子祐安打帶有打點，台鋼進帳保險分。

後勁。（記者林正堃攝）

王柏融。（記者林正堃攝）

魔爾曼。（記者林正堃攝）

陳晨威完成生涯200盜壘。（記者林正堃攝）

陳晨威完成單場第2盜。（記者林正堃攝）

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