中職》樂天新洋投高壓投法難對付 洪總感謝王柏融挺身：今天的MVP

敲出2分打點的王柏融獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕靠著後勁好投、王柏融趁換投時適時安打，台鋼雄鷹今天3:1逆轉擊敗樂天桃猿，本季首勝到手，王柏融也在昔日熟悉的桃園球場拿下本季首座單場MVP。

王柏融本季首戰未登錄，今天回到先發打線就建功。在球隊落後1分、2出局狀況下，王柏融上場打擊前，樂天桃猿選擇換左側投王志煊解決危機，專門面對左打的王柏融，卻被他擊出2分打點安打。

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魔爾曼中職初登板，5.2局送出6次三振、被安打跟四壞球各3次，失2分，吞下敗投。

台鋼雄鷹總教練洪一中說：「對方洋投控球跟球威都滿強的，指叉球加上放球點高又準，打者難以掌握。」洪總說，對方選擇換上左側投王志煊，其實對左打而言也不易掌握，「大家打擊比較低迷的時候，柏融適時安打，在士氣上幫助很大，他是今天的MVP，很謝謝他。」

後勁在6局下1出局時，用球正好滿100球，總計5.1局送出8次三振，僅被擊出1安打、3次四壞，失1分。洪總說，這兩場投手群各司其職，表現也都很好，後勁本季的第一場，局數雖稍短，但也已經是很棒的表現。

洪一中。（記者林正堃攝）

台鋼擊敗樂天。（記者林正堃攝）

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