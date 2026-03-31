MLB》大聯盟一球未打獲8年30億大約！水手20歲大物創史上最狂紀錄

艾默生。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《FanSided》記者穆雷（Robert Murray）爆料，水手與自家農場頭號大物、百大新秀第7名的20歲游擊手艾默生（Colt Emerson），簽下8年9500萬美元（約新台幣30.4億）延長合約，大聯盟官網指出，這將成為史上尚未登上大聯盟就簽下的最大張合約。

艾默生於2023年、年僅17歲時就在首輪第22順位被水手相中，儘管生涯第一個職業賽季就受到腹斜肌拉傷與腳部骨折困擾，但仍順利升上高A，不過之後又因腿後肌傷勢提前結束賽季。然而到了2025年，艾默生全面進化，一路從高A攀升至3A，整季繳出打擊三圍.285/.383/.458、攻擊指數0.842、16轟的成績單。

請繼續往下閱讀...

《MLB Pipeline》給予艾默生打擊65分、力量50分、跑壘50分、臂力50分、守備55分與整體60分的評價。球探報告指出，左打的艾默生結合流暢的揮棒與打擊策略，能穩定擊中球心，並具備把球打向球場各角落、製造長打的能力；同時他選球與本壘板紀律極佳，能獲得大量保送，不輕易胡亂追打壞球或揮空，目前的他仍是打擊優於力量的打者，但隨著揮棒速度與身體素質提升，未來具備單季至少20轟的潛力。

守備方面，儘管過去外界曾質疑他能否長期鎮守游擊，但在去年賽季，艾默生的守備數據顯示他在高難度的游擊防區具備平均以上的防守能力。隨著動作流暢度與腳步持續進步，絕對有具備在大聯盟守游擊的能力。而儘管他職業生涯大多鎮守游擊，但他的能力也足以應付三壘任務，這部份過去他也有經驗，也提供水手更大的調度靈活性，以便早日將他拉上大聯盟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法