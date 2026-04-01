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徐若熙日職初登板、大谷翔平二刀流拚首勝首轟 今日賽事預告與轉播

2026/04/01 07:04

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟有2場轉播，洛磯交手藍鳥，以及守護者對決道奇，大谷翔平今天迎來本季首度投打二刀流，力拚本季首勝、首轟同場出爐，請棒球迷千萬不要錯過了喔！

NBA例行賽邁入尾聲，排名卡位戰來到白熱化階段，湖人今天交手騎士挑戰4連勝，力拚鞏固西部第3種子。另外還有尼克大戰火箭，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

中職共有3場賽事，兄弟勝騎士對上味全蔣銲；樂天麥斯威尼碰頭台鋼艾速特；富邦游霆崴對壘統一郭俊麟。

日職方面，本季加盟軟銀鷹的25歲台灣右投徐若熙，今天迎來生涯1軍初登板，將在台灣時間中午12點交手樂天金鷲，一起幫徐若熙加油。

MLB

07:00 洛磯VS藍鳥 愛爾達體育2台

10：00 守護者VS道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

08:00 尼克VS火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

10：30 巫師VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

桌球世界盃

09：30 小組賽第三日 （上）

17：00 小組賽第三日 （下）

轉播：愛爾達體育3、4台

中職

18：30 味全VS兄弟 緯來體育

18：30 富邦VS統一 愛爾達體育2台、DAZN1

18：30 台鋼VS樂天 DAZN2

日職

12:00 軟銀@樂天 DAZN2

TPBL

19:00 戰神VS特攻 MOMOTV

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