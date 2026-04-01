網球》紅土賽季機會來了 辛納衝擊艾卡拉茲球王頭銜

辛納（左）與艾卡拉茲的職業排名競爭白熱化。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕職業網壇進入紅土賽季，新世代雙雄競爭更加白熱化，辛納（Jannik Sinner）橫掃北美硬地「陽光雙冠」，不但持續衝擊西班牙世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），義大利前球王甚至有機會趕在歐洲紅土奪回No.1頭銜。

男單排名坐二望一的辛納，挾著3月包辦印地安泉、邁阿密這兩座ATP千分等級大師賽金盃的職業積分進帳，目前僅以12400分落後13590的艾卡拉茲，雙雄差距剩下1190分，由於上季辛納受禁藥風波影響，也沒參與4月蒙地卡羅、馬德里這兩項紅土大師賽，24歲的他還有望順勢進逼年輕宿敵。

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至於第65週待在全球龍頭寶座的艾卡拉茲，印地安泉被斬斷開季16連勝之後，如今壓力越來越沉重，尤其22歲的他去年豪奪蒙地卡羅、羅馬大師賽，外加大滿貫的法國公開賽等冠軍，即將到來的歐洲紅土賽季得捍衛4300分，與保分負擔相對輕鬆的辛納相比，情勢更加不利。

至於杜林年終總決賽排行榜中，辛納今年前3個月來表現漸入佳境，本週已挾2900分強烈威脅2950分的艾卡拉茲，穩居領先的雙雄差距只有50分，第1名之爭勢必膠著。

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