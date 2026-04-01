世界盃足球賽》慘！隊史4冠的義大利 竟連3屆無緣世界盃會內賽

義大利連3屆無緣世界盃會內賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃歐洲區附加賽決賽，義大利與世界男足排名第66的波士尼亞與赫塞哥維納踢進PK大戰，最終義大利以1比4敗北，這是義大利隊連3屆無緣世界盃足球賽舞台。

義大利在上半場第19分鐘靠基恩（Moise Kean）進球，取得1比0的領先。但上半場第41分鐘，義大利後衛巴斯托尼（Alessandro Bastoni）因犯規領到紅牌退場，導致義大利陷入「10打11」的局面。

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波赫在下半場第79分鐘靠塔巴科維奇（Haris Tabaković）破網，追成1比1平手，也把比賽帶進延長賽，最後進入PK大戰。義大利在PK大戰中以1比4輸掉，也讓波赫自2014年以來，隊史第二度闖進世界盃會內賽舞台。

義大利連3屆無緣世界盃會內賽。（美聯社）

義大利隊史擁有4座世界盃冠軍，如今再次無緣世界盃，代表這支曾在1934年、1938年、1982年與2006年世界盃奪冠的傳統強權，至少將有長達16年的時間無法參與世界盃舞台。

義大利隊總教練加圖索（Gennaro Gattuso）表示，「要評論哪裡做得好、哪裡做不好太容易了。事實就是，義大利已經連續3屆無緣世界盃，我們在達成目標方面正面臨困難，不論是國家隊還是俱樂部層級都是如此。」

「我們至今難以相信...我們被淘汰了。而且是以這樣的方式出局。」義大利後衛史賓納索拉（Leonardo Spinazzola）表示，「這讓所有人都很難受，不只是我們，還包含我們的家人，以及那些從未看過義大利踢世界盃的孩子們。」

2026年由美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦的世界盃足球賽，於美國時間6月11日至7月19日登場，將會有48支球隊參戰。

波士尼亞與赫塞哥維納闖進世界盃會內賽。（路透）

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