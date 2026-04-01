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MLB》領9億約的前韓職MVP龐塞遇重傷 藍鳥先發輪值再受創

2026/04/01 08:23

龐塞受傷。（資料照，法新社）龐塞受傷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥先發投手龐塞（Cody Ponce）昨天迎來睽違5年的大聯盟登板先發，卻在守備時不慎造成右膝受傷，讓他提前退場。藍鳥最後以5比14慘敗洛磯。龐塞的傷勢經檢查為右膝前十字韌帶扭傷，藍鳥總教練施奈德（John Schneider）表示，龐塞預計將缺陣很長一段時間。

龐塞昨天在第3局要處理一顆內野滾地球時，他在第一次接球時出現漏接形成守備失誤，當龐塞想再次撿球時突然感到疼痛，他抓住右腿後側，隨即倒在內野紅土上。龐塞最後坐上醫療車離開球場。

根據藍鳥隊官網報導，龐塞的傷勢目前診斷為右膝前十字韌帶（ACL）扭傷，醫生仍在檢視核磁共振（MRI）的結果，以確認受傷的嚴重程度、並確認是否出現撕裂的情況。不論結果如何，龐塞短期內都無法再登板，今天已經被球隊放進15天傷兵名單。

被問到龐塞是否有機會在2026年賽季再次登板，施奈德說，「這是我們目前還抱持的一線希望，在所有醫療意見出來之前，我們都會持續觀察，我認為還是有一點機會。」

藍鳥隊開季傷兵多，包含明星投手貝里歐斯（Jose Berrios）、畢伯（Shane Bieber）都有手肘不適，去年世界大賽上演驚奇的22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）則有肩膀痠痛的問題。如今龐塞受傷，對藍鳥隊而言無疑是另一大打擊。

現年31歲的龐塞曾在2020、21年效力過海盜，2022年起轉戰日職日本火腿，2024年轉戰樂天金鷲，上季加盟韓華鷹，豪取17勝、防禦率僅1.89，勇奪崔東原獎與韓職年度MVP。龐塞在休賽季以3年3000萬美元（約新台幣9.6億元）加盟藍鳥。

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